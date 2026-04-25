Dos autos chocaron en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Cerca de las 7:30 de este sábado, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño intervino en un accidente de tránsito registrado sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del kilómetro 2, en barrio San Nicolás.

El hecho involucró a dos vehículos que, por causas que aún se investigan, terminaron estrellándose por alcance en ese sector.

En el lugar trabajaron bomberos junto a personal de ambulancia, quienes asistieron a todos los ocupantes de ambos rodados. A pesar de la violencia del choque, ninguno debió ser trasladado a un centro de salud.

Del operativo también participaron equipos de Vittal Emergencias, Policía Caminera y Seguridad Vial, que colaboraron en la asistencia y en el ordenamiento del tránsito en la zona.

Tras el despliegue, la situación fue controlada sin mayores complicaciones.