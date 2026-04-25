Empujaban un cuatriciclo robado en Estancia Vieja frente a los vecinos

Dos hombres fueron detenidos este viernes por la tarde en Estancia Vieja luego de ser sorprendidos mientras trasladaban un cuatriciclo que había sido robado.

El procedimiento se inició cerca de las 15:20, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de dos hombres que se desplazaban empujando un cuatriciclo en actitud sospechosa.

Con esos datos, los efectivos llegaron al lugar y lograron interceptarlos en flagrancia, procediendo a su inmediata aprehensión.

Los detenidos, de 34 y 23 años, fueron trasladados a la comisaría de Carlos Paz y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

En el operativo también se secuestró un cuatriciclo de 200 c.c., de color rojo, que posteriormente fue restituido a su propietario por disposición judicial.