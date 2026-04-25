Fuerte choque entre un auto y un colectivo en Sol y Río

Una joven de 18 años protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este sábado en barrio Sol y Río, en Villa Carlos Paz, luego de perder el control del automóvil que conducía y chocar contra un colectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de calles Petorutti y Cárcano, donde acudió personal policial tras ser comisionado por la Central.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a un Chevrolet Cruze, conducido por la joven, y a un colectivo de la empresa Car-Cor.

Según las primeras informaciones, la conductora del vehículo menor habría perdido el control por causas que se investigan e impactó contra la unidad de transporte de pasajeros.

Posteriormente, intervino personal de Inspectoría Municipal, que procedió al secuestro del automóvil debido a que circulaba sin la documentación correspondiente y la joven carecía de licencia de conducir.

No se registraron personas heridas.