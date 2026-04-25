Fuerte operativo en Punilla con múltiples detenciones

Un amplio operativo policial se desplegó en las últimas horas en el departamento Punilla y otras zonas de la provincia, con un saldo de nueve personas detenidas en distintos procedimientos.

Según informaron fuentes oficiales, los operativos alcanzaron localidades como Cosquín, Valle Hermoso y San Roque, además de otros puntos del interior provincial, en el marco de acciones coordinadas de prevención y control.

Durante los procedimientos, efectivos de la Policía de Córdoba, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, lograron además el secuestro de tres vehículos, un rifle de aire comprimido, teléfonos celulares y estupefacientes vinculados a los hechos investigados.

El despliegue formó parte de una estrategia de presencia territorial con intervenciones simultáneas, orientadas a reforzar la seguridad en distintos sectores de la provincia.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.