Fuga de gas con riesgo de explosión: rescatan a un hombre inconsciente

Un dramático operativo de emergencia se llevó a cabo en barrio Alto Mieres, luego de que una vecina alertara sobre un fuerte olor a gas proveniente de una vivienda lindera, donde además no respondían sus moradores. El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del día de ayer.

Tras el llamado, una dotación de bomberos se desplazó rápidamente al lugar en una autobomba urbana. Al arribar, los efectivos constataron la situación y, ante la falta de respuesta desde el interior, procedieron a realizar un ingreso forzado.

Dentro del domicilio encontraron a un hombre inconsciente, tendido en el suelo, junto a una garrafa abierta con pérdida de gas. De inmediato se procedió a su rescate, mientras se controlaba la fuga para evitar mayores riesgos.

El hombre fue retirado de la vivienda y asistido en la vía pública, donde recibió los primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro de salud.

Además, los bomberos realizaron tareas de ventilación técnica, ya que las mediciones indicaban una alta concentración de gas en el ambiente, con riesgo de explosión.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, se dio por finalizada la intervención. En el lugar trabajaron también efectivos de la Policía de Córdoba, la Guardia Local Municipal y el servicio de emergencias Cremed.