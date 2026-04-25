Fuga en moto y droga: dos detenidos en Quebradas de las Rosas

Dos hombres fueron detenidos en barrio Quebradas de las Rosas, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar huir en motocicleta al advertir la presencia policial durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento se activó cuando los ocupantes del rodado emprendieron la fuga, lo que derivó en un operativo que permitió su rápida interceptación.

Tras el control, los efectivos secuestraron varios envoltorios que contenían cocaína y marihuana, además de la motocicleta en la que se trasladaban. En el procedimiento colaboró la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto a los elementos incautados.