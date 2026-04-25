Grave accidente laboral en un campo de Las Higueras

Un trabajador rural resultó herido este viernes por la tarde tras sufrir un accidente mientras realizaba tareas en un establecimiento ubicado en la zona cercana al cementerio de Las Higueras.

El episodio se registró alrededor de las 17, cuando el hombre, de unos 30 años, manipulaba un chimango —herramienta utilizada para el vaciado de silos de cereal— y, por causas que se investigan, cayó al suelo mientras se encontraba sujeto a parte del equipo.

Como consecuencia del impacto, sufrió traumatismos en sus extremidades inferiores.

En el lugar trabajó personal de emergencias, que asistió al operario y luego dispuso su traslado al Hospital Regional de Río Cuarto para una mejor evaluación.

Del operativo también participaron efectivos policiales de la comisaría de Las Higueras y agentes de la Guardia Local de Prevención y Convivencia.