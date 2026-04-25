Hallaron ocho fetos en una clínica y sospechan de una red ilegal

El caso se originó a partir de una denuncia en Santiago del Estero por la desaparición de una niña de 12 años que cursaba un embarazo de ocho meses, producto de un abuso sexual. La menor fue finalmente localizada junto a su madre en el mencionado centro de salud, lo que activó una investigación más amplia.

Según fuentes judiciales, tras detectar inconsistencias en las declaraciones del personal, intervino la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, que confirmó la presencia de la menor en la clínica. Sin embargo, la familia no pudo precisar el paradero del recién nacido, lo que incrementó las sospechas.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento en el establecimiento. Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron un depósito de residuos, donde encontraron ocho fetos dentro de bolsas de basura.

De acuerdo a los primeros informes, dos de los cuerpos presentaban signos de desmembramiento. Además, se secuestraron documentos y registros que podrían resultar clave para determinar si estas prácticas se realizaban de manera sistemática en el lugar.

La investigación apunta a esclarecer si en la clínica se realizaron abortos ilegales o si existe una posible red vinculada a la trata de personas o la venta de recién nacidos.

En paralelo, interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°7 de San Martín en una causa por "averiguación de ilícito", mientras se avanza en la identificación de responsabilidades penales y en la reconstrucción de lo ocurrido con la menor y su bebé. El caso continúa en desarrollo y genera fuerte conmoción a nivel nacional.