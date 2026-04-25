Horror en Quilino: una anciana fue hallada muerta, atada y golpeada

Una mujer de 82 años fue encontrada asesinada en su vivienda de Quilino, en un hecho que genera conmoción en toda la región del norte cordobés y que es investigado como un presunto homicidio en ocasión de robo.

El crimen ocurrió durante la noche del viernes, aunque las circunstancias exactas aún se encuentran bajo investigación. Según los primeros datos aportados por fuentes cercanas a la causa, el cuerpo de la víctima fue hallado maniatado y con múltiples golpes y lesiones, lo que da cuenta de un episodio de extrema violencia.

En el lugar trabaja personal de la Departamental Ischilín de la Policía de Córdoba, junto con especialistas del gabinete científico de la Policía Judicial, quienes llevan adelante las pericias correspondientes tras el levantamiento del cuerpo. Las tareas incluyen relevamiento de huellas, análisis de la escena y recolección de elementos que puedan aportar datos clave para esclarecer el hecho.

Si bien por el momento no hay una confirmación oficial sobre la mecánica del crimen, las primeras hipótesis apuntan a que la mujer habría sido atacada en el marco de un robo dentro de su propia vivienda.

El caso provocó una fuerte conmoción entre los vecinos de Quilino, una localidad caracterizada por su tranquilidad, donde este tipo de hechos resultan inusuales. En las últimas horas se desplegó un importante operativo policial en la zona, con el objetivo de avanzar en la investigación, identificar a los responsables y reunir pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

La causa permanece en etapa inicial y no se descarta ninguna línea investigativa.