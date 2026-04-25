La FPA incautó drogas y detuvo a un sospechoso en San Francisco

En el marco de patrullajes inteligentes, controles vehiculares y operativos preventivos desplegados en distintos puntos de la provincia, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron intervenciones en varias localidades cordobesas.

Como resultado, durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco, los agentes controlaron a un hombre mayor de edad que fue aprehendido tras el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, además de dinero y elementos de interés para la causa.

Por otra parte, en Río Cuarto, personal de la Compañía de Intervenciones Especiales controló a un motociclista y logró el secuestro de un envoltorio con varias dosis de marihuana.

Asimismo, en un patrullaje interfuerzas realizado en barrio Quebrada de las Rosas, en la ciudad de Córdoba, y en Alta Gracia, se incautaron varias dosis de marihuana y plantas de cannabis sativa.

Los operativos también se extendieron a localidades como Porteña, Freyre, Alejo Ledesma, Brinkmann, Villa María, Río Cuarto, Chucul, Olaeta, Charras y Cruz del Eje, además de controles sobre la Ruta Provincial E-55, a la altura del kilómetro 4.

Finalmente, las fiscalías intervinientes dispusieron el traslado de todo lo secuestrado a sede judicial, junto con el detenido.