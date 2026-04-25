Judiciales en el norte cordobés

Le robaron $90 millones a un productor rural: dos imputados indagados

La causa investiga un golpe en Media Naranja donde sustrajeron más de 90 millones de pesos
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Sucesos
sábado, 25 de abril de 2026 · 20:13

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles, tomó declaración indagatoria a dos personas en el marco de la investigación por un robo ocurrido en la zona rural de Media Naranja.

El hecho tuvo como víctima a un productor ganadero, a quien le sustrajeron una suma superior a los 90 millones de pesos.

Según la imputación, a los acusados se les atribuye la presunta comisión de robo agravado por el uso de arma de fuego —cuya aptitud para el disparo no se encuentra acreditada— y por haber sido cometido en despoblado y en banda.

Desde la Fiscalía indicaron que la investigación continúa y no se descarta la adopción de nuevas medidas en relación al caso.

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