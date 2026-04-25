Le robaron una mochila y recuperaron todo tras el operativo

Dos jóvenes de 22 y 17 años fueron detenidos tras cometer un arrebato en barrio Villa Los Galpones, donde le sustrajeron la mochila a un transeúnte.

Según informaron fuentes policiales, el robo se produjo mediante la modalidad de arrebato y la víctima fue despojada de su bolso, que contenía documentación, dinero y otras pertenencias.

Tras un operativo, los efectivos lograron interceptar a los implicados y recuperar la mochila junto con los elementos sustraídos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.