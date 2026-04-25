Lo pararon en Mosconi y llevaba un kit para robar vehículos

Durante la noche del viernes, personal policial detuvo a un hombre en barrio General Mosconi en el marco de un operativo preventivo contra el delito.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de calle Dionisio De Puch al 3800, donde los efectivos controlaron un Volkswagen Bora en el que se trasladaba el hombre. Al inspeccionar el vehículo, encontraron distintos elementos presuntamente utilizados para el robo de automóviles.

Entre lo secuestrado había una llave modificada para forzar cerraduras, un hierro y un inhibidor de alarmas tipo handy, dispositivo comúnmente utilizado para bloquear el cierre centralizado de los vehículos.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado a sede policial junto con los elementos incautados y quedó a disposición de la Justicia por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.