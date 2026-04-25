Marihuana, rescate de perros y detenciones en una jornada cargada

Durante las últimas horas, distintos operativos policiales desplegados en el interior de Córdoba arrojaron múltiples intervenciones con resultados relevantes en materia de seguridad.

En Alta Gracia, un joven fue detenido durante un control preventivo. En su poder se secuestraron ocho frascos de distintos tamaños que contenían marihuana, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Por otro lado, en el establecimiento rural El Bajo, en el paraje San Francisco, personal de Patrulla Rural y Ambiental rescató a 19 perros —entre dogos y mestizos— que se encontraban en mal estado nutricional. En el lugar también se incautó una carabina con municiones.

En Cosquín, un hombre con pedido de captura vigente fue detenido luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer una motocicleta desde una vivienda.

Finalmente, en Estancia Vieja, dos personas fueron aprehendidas tras el robo de un cuatriciclo. Durante el procedimiento, el vehículo fue recuperado.