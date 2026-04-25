Murió el reconocido arquitecto Jorge Galaverna, a los 85 años

Villa Carlos Paz. Tras padecer una prolongada enfermedad, dejó de existir anoche en una clínica de la ciudad de Córdoba, el arquitecto Jorge Galaverna, quien se desempeñó en su profesión por más de 40 años en Villa Carlos Paz. Hoy sus hijos encabezan el estudio que alguna vez lideró. Fue afiliado al Colegio de Arquitectos de Villa Carlos Paz.

Jorge Galaverna, tuvo un paso breve pero significativo por el estado municipal. Entre 1992 y 1996, fue director de Obras Públicas, bajo la Secretaría de Horacio Santa Cruz, y posteriormente de Julio Bustos.

Por esos años, el entonces exintendente Eduardo "Pipo" Conde le confió el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.

Tras abandonar el estado, continuó al frente de sus obras y de la atención de su clientela.

Hoy, la ciudad despide a un destacado profesional, que ha dejado su impronta.

Condolencia

Los directivos y el personal de El Diario expresaron sus condolencias por la partida de Jorge Galaverna y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.