Policías reanimaron a una bebé durante un traslado de urgencia

Una bebé de menos de un mes fue reanimada por efectivos policiales durante un traslado de urgencia en Villa María, luego de que se ahogara mientras era alimentada.

El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados iniciaron maniobras de primeros auxilios y trasladaron de inmediato a la pequeña junto a su madre hacia el Hospital Pasteur.

Durante el trayecto, lograron que la bebé recuperara la respiración, en una intervención que resultó clave para estabilizarla antes de su ingreso al centro de salud.

Una vez en el hospital, la niña fue asistida por personal médico, que constató su buen estado general.