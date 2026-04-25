Quedó atrapado en una máquina y sufrió graves heridas en el Parque Industrial

Un trabajador de 33 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un accidente laboral en una empresa del Parque Industrial de San Francisco.

Según se informó, el hombre se encontraba realizando sus tareas cuando su brazo quedó atrapado en una máquina, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras el incidente, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivado a un centro de salud en la ciudad de Córdoba.

Las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.