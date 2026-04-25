Recuperaron la bicicleta robada a un repartidor tras brutal asalto

La Policía de Córdoba recuperó en las últimas horas la bicicleta, un celular y un parlante que le habían sido robados a un repartidor de aplicaciones durante un violento asalto en la ciudad.

El hecho había ocurrido días atrás sobre bulevar Los Andes, a la altura del Polideportivo Cerutti, entre los barrios Alta Córdoba y San Martín. Allí, dos hombres abordaron al trabajador en plena calle y lo amenazaron para obligarlo a entregar su medio de transporte.

El ataque, que fue registrado por un automovilista que pasaba por la zona, generó repercusión por la violencia del accionar y la modalidad del robo a plena luz del día.

Tras un operativo policial, los efectivos lograron recuperar los elementos sustraídos en el sector de Los Galpones, donde avanzaron con las tareas investigativas.

La causa continúa bajo investigación para determinar la participación de los autores del asalto.