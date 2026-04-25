Secuestraron drogas en una vivienda en La Falda

La Falda. En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de La Falda, donde se secuestraron drogas.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Belén Iguazú s/n de barrio Los Eucaliptos.

Durante el registro, oficiales de la FPA incautaron varias dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros elementos relevantes para la investigación.

Cabe mencionar que este operativo se encuentra relacionado con una causa desarrollada el 24 de abril del corriente año, donde personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró cerrar un punto de venta, detener a un sujeto mayor de edad y secuestrar estupefacientes en la localidad de Huerta Grande.

En aquella oportunidad, la detención se concretó en la vía pública en la ciudad de La Falda, mientras que posteriormente se allanó una vivienda ubicada en barrio Tres Árboles de Huerta Grande y se secuestraron dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa y otros elementos de interés.

Para finalizar, lo secuestrado fue remitido a sede judicial por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín, en el marco de una causa por supuesta Comercialización de Estupefacientes.