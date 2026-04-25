Tiene 16 años y cayó otra vez por robos domiciliarios

Un adolescente de 16 años fue detenido en las últimas horas en Villa Allende, acusado de protagonizar una serie de robos domiciliarios en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en barrio Las Polinesias, donde efectivos policiales lograron ubicarlo tras un trabajo de análisis de cámaras de vigilancia que permitió identificarlo cuando intentaba ingresar a su vivienda.

Al advertir la presencia policial, el joven se refugió en el interior del domicilio, aunque su madre permitió el ingreso de los efectivos, lo que posibilitó concretar la aprehensión.

Durante el operativo, se secuestró una bicicleta rodado 29, herramientas eléctricas y una mochila con objetos personales que habrían sido sustraídos de al menos tres viviendas tipo housing ubicadas sobre calle Elpidio González.

De acuerdo con la investigación, el joven estaría vinculado a otros seis hechos contra la propiedad. Tres de ellos ocurrieron en lo que va del año —dos durante abril y uno a fines de marzo—, mientras que los restantes se registraron entre agosto y noviembre de 2025.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su participación en otros episodios.