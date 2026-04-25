Viajaban en remis con droga y fueron interceptados en La Dormida

Durante la noche de este viernes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, con colaboración de la Departamental Tulumba, detuvieron a una pareja que se trasladaba en un automóvil tipo remis en San José de la Dormida.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la región de La Dormida y Río Seco, según precisó el fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, Ronan Sobejano.

Al momento del control, los efectivos requisaron el vehículo y encontraron varias dosis de cocaína ocultas en el techo del rodado, además de dinero en efectivo y una balanza de precisión. En el baúl, en tanto, se hallaron dosis de marihuana.

Tras el secuestro, se dispuso un allanamiento en el domicilio de los acusados en Córdoba capital, donde se incautaron más sustancias y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Los detenidos son un joven de 23 años y una mujer de 19, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por comercialización de estupefacientes.