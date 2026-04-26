Bialet Massé: policías actuaron y evitaron una tragedia

Un dramático episodio se vivió en Bialet Massé cuando un niño de 9 años dejó de respirar mientras se encontraba con su madrina en la vía pública. La rápida intervención policial fue clave para revertir la situación.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando una mujer se acercó desesperada a los efectivos con el menor desvanecido en sus brazos. Según se informó, el niño presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

De inmediato, los uniformados iniciaron maniobras de Heimlich en plena calle, logrando desobstruir las vías aéreas y que el menor recuperara la respiración.

Tras la asistencia inicial, el niño fue trasladado junto a su madrina al Hospital Domingo Funes, donde los profesionales confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

Desde el centro de salud destacaron que la intervención de los efectivos resultó determinante para salvar la vida del menor.