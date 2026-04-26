Caen dos jóvenes con un arma tras un operativo en Córdoba

Inseguridad en la zona oeste
Caen dos jóvenes con un arma tras un operativo en CórdobaEl procedimiento se activó por el aviso de vecinos y el monitoreo de cámaras del 911
Dos adolescentes fueron detenidos en barrio Residencial San Roque, en la ciudad de Córdoba, durante un procedimiento policial en el que se secuestró un arma de fuego, una motocicleta y un teléfono celular.
La intervención se originó a partir de un llamado de vecinos y el seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia 911, lo que permitió ubicar a los jóvenes y concretar el operativo.
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una pistola con municiones, además de los elementos en los que se movilizaban.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.