Caen dos jóvenes con un arma tras un operativo en Córdoba

Dos adolescentes fueron detenidos en barrio Residencial San Roque, en la ciudad de Córdoba, durante un procedimiento policial en el que se secuestró un arma de fuego, una motocicleta y un teléfono celular.

La intervención se originó a partir de un llamado de vecinos y el seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia 911, lo que permitió ubicar a los jóvenes y concretar el operativo.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una pistola con municiones, además de los elementos en los que se movilizaban.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.