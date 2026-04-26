Inseguridad en la zona oeste

Caen dos jóvenes con un arma tras un operativo en Córdoba

El procedimiento se activó por el aviso de vecinos y el monitoreo de cámaras del 911
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Sucesos
domingo, 26 de abril de 2026 · 18:46

Dos adolescentes fueron detenidos en barrio Residencial San Roque, en la ciudad de Córdoba, durante un procedimiento policial en el que se secuestró un arma de fuego, una motocicleta y un teléfono celular.

La intervención se originó a partir de un llamado de vecinos y el seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia 911, lo que permitió ubicar a los jóvenes y concretar el operativo.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una pistola con municiones, además de los elementos en los que se movilizaban.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.

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