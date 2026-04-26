Carlos Paz: Iba en una moto robada, intentó escapar y lo atraparon

Un joven de 18 años se conducía en una moto robada, intentó darse a la fuga y fue detenido esta madrugada en la ciudad de Villa Carlos Paz. Todo ocurrió tras un procedimiento policial que se realizó alrededor de las dos de la mañana en la Avenida Cárcano, a la altura de la calle Santiago del Estero.

El rodado tenia borrado el número de cuadro y sus características coincidía con una motocicleta sustraída en el mes de enero.

Mientras se efectuaba un patrullaje preventivo por el barrio Alto San Pedro, los efectivos policiales observaron una motocicleta marca Honda Twister de color rojo, sin dominio colocado y con faltantes de cachas, que era conducida por un sujeto. Al intentar controlarla, éste abandonó el rodado, escapó a pie y fue aprehendido a escasos metros

Posteriormente, al verificar el vehículo, se constató que había sido denunciado como robado.

El aprehendido fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición de la justicia.