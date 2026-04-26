Centro: una camioneta impactó a una moto y dejó una mujer lesionada

Un accidente de tránsito se registró este mediodía en pleno centro de Villa Carlos Paz y dejó como saldo una mujer lesionada tras el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:50 en la intersección de avenida Sabattini y Montevideo. Personal policial acudió al lugar y constató la colisión entre una motocicleta Yamaha Crypton 110cc, conducida por una mujer de 56 años, y una camioneta VW Amarok negra, al mando de un hombre de 39.

Según se informó, el conductor de la camioneta no habría advertido la presencia del rodado menor al momento de girar, lo que provocó el impacto y la caída de la motociclista.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias Vital, que diagnosticó a la mujer con traumatismo en el miembro superior derecho.

La situación quedó a disposición del magistrado interviniente.