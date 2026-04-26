Choque en Ruta 38: una camioneta y una moto impactaron en Bialet Massé

Un accidente de tránsito se registró anoche en Bialet Massé, sobre la Ruta 38, donde una camioneta y una motocicleta protagonizaron un impacto en plena circulación.

El hecho ocurrió cerca de las 21:25, cuando personal del CAP Zona II acudió al sector y entrevistó al conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca, un hombre de 39 años, quien manifestó que había señalizado su intención de girar hacia la derecha.

En ese momento, una motocicleta Zanella 110 cc roja, conducida por un joven de 23 años acompañado por una mujer de 36, intentó sobrepasar por la izquierda. Según lo informado, al retomar la maniobra de giro, la camioneta fue impactada en la puerta del conductor por el rodado menor.

A raíz del choque, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que dispuso el traslado de las personas involucradas al Hospital Domingo Funes para su evaluación.

La situación quedó a disposición del magistrado interviniente.