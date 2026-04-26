Choque en Sierras Chicas activó un despliegue de emergencia

Alrededor de las 22:00, se registró una colisión entre un automóvil y una camioneta sobre la Ruta E53, a la altura del ingreso al barrio El Talar.

El siniestro involucró a un Renault Sandero rojo, conducido por una mujer de 37 años, y una pickup Ford Ranger blanca en la que se trasladaban un hombre, su hijo de 26 años y un bebé de 11 meses.

Como consecuencia del impacto, la conductora del automóvil sufrió traumatismo leve en la muñeca derecha y escoriaciones en una pierna. En tanto, los ocupantes de la camioneta presentaron lesiones de distinta consideración: uno de ellos con escoriaciones y otro con un cuadro de hipertensión arterial acompañado de dolor dorsal.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal de Seguridad Ciudadana, quienes asistieron a los involucrados y coordinaron el operativo.

Los vehículos fueron trasladados a la Comisaría 23°, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Judicial de Villa Allende.