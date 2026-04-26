Conmoción en Quilino: capturan a los sospechosos del crimen de una anciana

En un avance clave en la investigación por el brutal asesinato de una mujer de 82 años en Quilino, la Policía detuvo en las últimas horas a una pareja señalada como presunta autora del crimen. Se trata de un hombre de 33 años y una mujer de 36, quienes fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en barrio Jardín.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental Ischilín, en el marco de una pesquisa que se intensificó tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en su vivienda ubicada sobre calle Chubut al 140. La mujer había sido encontrada sin vida y con signos de haber sufrido un violento ataque.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir, un automóvil y otros elementos que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento del hecho.

El caso, que ayer había generado conmoción en toda la región del norte cordobés tras conocerse el asesinato, suma ahora este importante giro con la detención de los principales sospechosos. Según las primeras pericias, la víctima fue hallada maniatada y presentaba múltiples golpes, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo.

En la escena del crimen trabajaron especialistas del gabinete científico de la Policía Judicial, quienes realizaron el relevamiento de huellas, análisis del lugar y recolección de pruebas.

La investigación es dirigida por la Fiscalía de la Novena Circunscripción, a cargo de la Dra. Analía Cepede, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la causa y determinar la responsabilidad de los detenidos.

El hecho continúa generando fuerte impacto en Quilino, una localidad caracterizada por su tranquilidad, donde un episodio de estas características resulta inusual y ha dejado a la comunidad en estado de conmoción.