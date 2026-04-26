Controles en rutas de Córdoba dejaron detenidos, droga y un arma

Una serie de controles policiales desplegados en distintos corredores de Córdoba dejó como resultado personas detenidas, el secuestro de droga, un arma de fuego y la recuperación de una motocicleta robada.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 31 (Variante Pueyrredón), donde un hombre fue detenido tras ser vinculado al robo de una motocicleta, que pudo ser recuperada en el operativo.

Por otro lado, en Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 21 en cercanías de Ciudad Parque, personal policial secuestró varias dosis de estupefacientes durante el control de una camioneta.

Finalmente, en Ruta Provincial E-55, a la altura de La Calera, se detuvo a un hombre que circulaba armado. En el procedimiento se incautó una pistola, municiones y el vehículo en el que se trasladaba.

Los operativos se desarrollaron en el marco de los controles preventivos que se intensifican en rutas estratégicas de la provincia.