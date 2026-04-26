Detuvieron a tres naranjitas por robos y maniobras sobre autos

Tres naranjitas fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Córdoba, acusados de cometer robos y protagonizar conductas sospechosas en la vía pública.

Dos de los arrestos se concretaron en barrios Industrial y Alta Córdoba, donde los hombres habían sido denunciados por conductores. Según informaron fuentes policiales, exigían dinero de manera agresiva y fueron sorprendidos manipulando cerraduras de vehículos y viviendas.

En tanto, el tercer caso ocurrió en barrio Centro, donde un naranjita fue aprehendido luego de sustraer una heladera en medio de una mudanza. El electrodoméstico fue recuperado durante el operativo.

Además, en los procedimientos se secuestraron dos chalecos refractarios, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a los hechos.