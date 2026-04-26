Escondían droga en el techo de un auto y fueron detenidos

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó allanamientos simultáneos en el norte provincial y en la ciudad de Córdoba, que terminaron con dos personas detenidas.

Los procedimientos se concretaron en la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16, en San José de la Dormida, y en una vivienda de barrio Yofre Norte, en Córdoba capital. Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 23 años y una mujer de 19, ambos oriundos de la capital cordobesa.

Durante los registros, los investigadores secuestraron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital y un automóvil Chevrolet Corsa. Parte de la droga y los elementos utilizados para el fraccionamiento estaban ocultos en el cielo raso del vehículo.

De acuerdo a la investigación, los detenidos contaban con un punto de venta en Córdoba capital y además realizaban entregas bajo la modalidad delivery durante los fines de semana en San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, utilizando el rodado secuestrado.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, que dispuso el traslado de los detenidos junto con todos los elementos incautados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.