Fuerte choque en Carlos Paz: dos jóvenes hospitalizadas

Un siniestro vial dejó como saldo dos jóvenes lesionadas anoche en Carlos Paz, tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta en una esquina céntrica.

El hecho se registró cerca de las 23:15 en la intersección de avenida Sabattini y Orgaz, en barrio Centro. Personal policial acudió al lugar tras un llamado de la Central y constató el impacto entre un Honda Fit gris, conducido por un hombre de 60 años, y una motocicleta Honda XR 150.

De acuerdo a lo informado, el automóvil habría frenado su marcha e impactado contra el rodado menor, en el que se trasladaban una joven de 19 años y otra mujer de 20.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias Vital, que asistió a ambas ocupantes de la motocicleta. La conductora presentaba traumatismo facial, mientras que su acompañante sufrió una herida cortante en el miembro inferior derecho, requiriendo suturas.

Posteriormente, las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Sayago para una mejor atención médica.