Fuerte despliegue policial en Alberdi por el partido de Belgrano

Operativo por el fútbol en Córdoba
Fuerte despliegue policial en Alberdi por el partido de BelgranoControles e inspecciones en los accesos al estadio Julio César Villagra por el encuentro ante Gimnasia
Un amplio operativo de seguridad se desarrolla en barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, en el marco del partido entre Belgrano y Gimnasia por la fecha 16 del Torneo Apertura.
El dispositivo se concentra en las inmediaciones del estadio Julio César Villagra, donde se llevan adelante controles e inspecciones en los accesos para garantizar el normal desarrollo del evento deportivo.
Además, se implementa el sistema Tribuna Segura, con el objetivo de reforzar la identificación de los asistentes y prevenir incidentes.
El operativo es supervisado por autoridades provinciales, entre ellas el subdirector general de Bomberos, Sergio Cravero, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el presidente del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco.