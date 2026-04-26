Golpe comando en zona rural de San Agustín: familia maniatada y robo millonario

Un violento asalto ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5, en una vivienda ubicada a aproximadamente un kilómetro de la zona urbana de San Agustín, en el valle de Calamuchita.

Según la denuncia realizada por un hombre de 36 años, tres delincuentes armados y con el rostro cubierto irrumpieron en el domicilio en momentos en que él y otras tres personas —dos mayores y una menor— se disponían a iniciar un viaje con destino a Brasil.

Los asaltantes redujeron a las víctimas y las maniataron, para luego sustraer una camioneta Volkswagen Amarok y una suma significativa de dinero en dólares.

De acuerdo a las primeras informaciones, no se descarta la participación de un cuarto involucrado en el hecho. La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se trabaja en la búsqueda del vehículo y de los autores del robo.