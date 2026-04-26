Golpe narco: tres allanamientos y una mujer detenida

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante tres allanamientos en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, con procedimientos realizados en Bell Ville y Marcos Sud.

Dos de los operativos se concretaron en la ciudad de Bell Ville y el restante en la localidad de Marcos Sud. Durante los registros, personal de la Brigada de Investigaciones incautó 270 dosis de marihuana, 23.035.000 pesos en efectivo, una carabina calibre .22 y distintos elementos vinculados a la causa.

Como resultado del despliegue, fue detenida una mujer de 42 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, la mujer fue trasladada a sede judicial junto con todo lo secuestrado, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.