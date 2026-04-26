Golpe narco: tres allanamientos y una mujer detenida

Narcotráfico en el sudeste provincial
Golpe narco: tres allanamientos y una mujer detenidaSecuestraron marihuana, más de 23 millones de pesos y un arma durante los operativos realizados por la FPA.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante tres allanamientos en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, con procedimientos realizados en Bell Ville y Marcos Sud.
Dos de los operativos se concretaron en la ciudad de Bell Ville y el restante en la localidad de Marcos Sud. Durante los registros, personal de la Brigada de Investigaciones incautó 270 dosis de marihuana, 23.035.000 pesos en efectivo, una carabina calibre .22 y distintos elementos vinculados a la causa.
Como resultado del despliegue, fue detenida una mujer de 42 años, quien quedó a disposición de la Justicia.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, la mujer fue trasladada a sede judicial junto con todo lo secuestrado, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.