Hallaron 48 kilos de marihuana valuados en más de 160 mil dólares

Misiones. Un control de rutina en la provincia de Misiones terminó con un hallazgo significativo: agentes de Aduana descubrieron 48 kilos de marihuana valuados en más de 160 mil dólares que iban escondidos en un auto.

El operativo tuvo lugar en el paso fronterizo que conecta la localidad misionera de Puerto Eldorado con el distrito Mayor Otaño, en Paraguay.

Allí, personal de la Dirección Regional Aduanera Noreste, dependiente de la Aduana de Iguazú, detuvo un Nissan Tiida con patente paraguaya para un control vehicular. El conductor era un ciudadano paraguayo.

Durante la inspección inicial, los agentes advirtieron que el coche podría tener compartimientos ocultos, por lo que pidieron apoyo para revisar el vehículo en detalle.

Tras una revisión a fondo, los agentes descubrieron "dobles fondos" en el piso, el baúl y los laterales del auto. Al abrir esos espacios, hallaron 104 paquetes con cogollos de marihuana, que pesaron en total 28,285 kilos, y 37 panes de marihuana, con un peso de 20,249 kilos. Así, la droga secuestrada sumó 48,534 kilos.

La marihuana incautada fue valuada en 228.590.364,25 pesos, equivalentes a 164.217,22 dólares.

