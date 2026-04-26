Intensa búsqueda de una mujer embarazada en Alta Gracia

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia solicitó colaboración para dar con el paradero de Andrea Patricia Actis, de 28 años, quien se encuentra desaparecida.

Según se informó, al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul y una campera de abrigo de color claro. Es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño oscuro y ojos marrones. Mide aproximadamente 1,60 metros y no presenta tatuajes, piercings ni cicatrices visibles.

Un dato que incrementa la preocupación es que la mujer cursa un embarazo considerado de riesgo, por lo que se intensificaron los esfuerzos para ubicarla.

Desde la Justicia solicitaron que cualquier información que pueda aportar a la búsqueda sea comunicada a la Unidad Judicial de Alta Gracia, a los teléfonos 03547-431200 internos 50801 o 50802, o bien en la comisaría más cercana.