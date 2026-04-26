Rescatan a un hombre en Cosquín inconsciente en una casa saturada de gas

Un hombre fue rescatado anoche, cerca de las 22, en una vivienda de barrio Alto Mieres, luego de que una vecina alertara por un fuerte olor a gas y la falta de respuesta desde el interior del domicilio.

Al llegar al lugar, una dotación de bomberos constató la situación y decidió realizar un ingreso forzado. Dentro de la casa encontraron a un hombre inconsciente, junto a una garrafa abierta con pérdida de gas.

De inmediato se procedió al rescate, se controló la fuga y se brindaron los primeros auxilios en la vía pública. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de salud para su atención.

Según indicaron, los instrumentos de medición detectaron que la vivienda presentaba una atmósfera altamente saturada de gas, en condiciones que implicaban riesgo de explosión. Por ese motivo, se realizaron tareas de ventilación técnica antes de finalizar la intervención.

En el operativo también intervino personal de la Policía de Córdoba, junto con Guardia Local y un servicio de emergencias médicas.