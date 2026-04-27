Alerta en Carlos Paz por banda de mecheras: la nueva modalidad

Una serie de robos encendió la preocupación en el centro de Carlos Paz, donde comerciantes denunciaron la presencia de una banda de mecheras que actúa de manera coordinada bajo una modalidad cada vez más frecuente.

El episodio más reciente ocurrió en un local ubicado en pleno centro, donde cuatro mujeres ingresaron en distintas oportunidades aparentando ser clientas. Según relataron desde el comercio, se movían por separado, consultaban productos y generaban distracciones mientras otras integrantes del grupo seleccionaban mercadería.

La maniobra consistía en dividirse dentro del local para no despertar sospechas, entretener al personal y, en ese contexto, ocultar los elementos sustraídos dentro de bolsos antes de retirarse con total naturalidad.

Entre los objetos robados se encontraban carteras y billeteras, aunque no se descarta que hayan concretado hechos similares en otros comercios de la zona.

Desde el sector comercial advirtieron que el grupo recorrería habitualmente el centro repitiendo este tipo de maniobras, por lo que pidieron extremar medidas de seguridad y mantenerse atentos ante situaciones similares.