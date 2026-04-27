Amenazas en escuelas: ya está el método de cobro en Córdoba

El Gobierno de Córdoba formalizó el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos para intervenciones derivadas de amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en establecimientos educativos. La resolución del Ministerio de Seguridad establece el procedimiento integral para la liquidación, intimación y eventual ejecución judicial de los costos operativos.

La novedad central es la estandarización del circuito: se fijan criterios de imputación de costos, trazabilidad documental y plazos perentorios de cobro. El proceso se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los presuntos autores y, en su caso, a los adultos responsables.

A partir de esa intervención, las áreas competentes realizan la determinación del costo operativo, incorporando horas hombre de personal policial, afectación de unidades, servicios de emergencia, brigadas especiales y recursos logísticos. Toda la información se integra en un expediente administrativo, con respaldo de actas, partes operativos y registros de despliegue.

Con la cuantificación consolidada, se emite la intimación de pago con un plazo de cinco días. Ante el incumplimiento, se habilita la intervención de Fiscalía de Estado para iniciar acciones de recupero por vía judicial, conforme a la normativa vigente.

El protocolo también fija pautas para la asignación presupuestaria del gasto, su registración y posterior recupero, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del sistema y el uso eficiente de los recursos públicos frente a eventos que demandan despliegues extraordinarios.