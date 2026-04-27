Arranca la vacunación antirrábica gratuita en el Parque de las Tejas

En el marco del Día del Animal, el Ministerio de Salud de Córdoba puso en marcha este lunes la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos en el Parque de las Tejas. La actividad se extenderá hasta el jueves 30 de abril, en el horario de 9 a 13.30.

La iniciativa es coordinada por el Instituto de Zoonosis y contempla, además de la inmunización, la entrega de antiparasitarios internos de amplio espectro para perros y gatos, con el objetivo de reforzar el cuidado integral de la salud animal.

Desde el área indicaron que durante las jornadas también se brindará información sobre medidas preventivas vinculadas a la rabia y otras enfermedades infecciosas.

En ese marco, Laura López, coordinadora del programa de Zoonosis, señaló que la campaña busca facilitar el acceso a la vacunación y promover la tenencia responsable.

Las autoridades recomendaron que los animales asistan con las medidas de seguridad correspondientes: collar y correa, jaula transportadora para los de menor tamaño y bozal en caso de animales potencialmente peligrosos.

La actividad se desarrolla en conmemoración del Día del Animal, que se recuerda cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, impulsor de la protección legal de los animales en Argentina.