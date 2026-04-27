Brutal ataque en misiones: un nene fue mordido por siete perros

Un grave episodio ocurrió en la ciudad de Posadas, donde un niño de 7 años fue atacado por al menos siete perros mientras jugaba en el patio de su casa.

El hecho tuvo lugar el sábado por la tarde y el menor sufrió heridas de consideración en el rostro, el hombro y la espalda, lo que generó una rápida intervención de vecinos de la zona.

De acuerdo a los primeros testimonios, fueron los propios vecinos quienes, al escuchar los gritos del niño, acudieron de inmediato para auxiliarlo. Tras rescatarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital local. Posteriormente, fue derivado a un centro pediátrico, donde permanece internado bajo observación médica.

La Policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Entre los puntos que se buscan determinar están cómo ocurrió el hecho, por qué el menor se encontraba solo en ese momento, a quién pertenecen los perros y de qué manera ingresaron al domicilio.

El caso provocó una fuerte conmoción en el barrio y volvió a poner en debate la responsabilidad en el cuidado de animales y la seguridad en entornos domiciliarios.