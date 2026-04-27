Carlos Paz: La Iglesia rechazó la denuncia de abuso sexual contra un cura

Las comunidades religiosas, consejos pastorales y sacerdotes de las escuelas parroquiales de Villa Carlos Paz y alrededores, emitieron un comunicado y rechazaron las denuncias de abuso sexual que sacuden al jardín de infantes del colegio «Margarita A. de Paz».

El texto, que lleva además la firma del arzobispo de Córdoba y los obispos auxiliares, se conoció luego de una panfleteada que un grupo de madres realizó en la puerta del establecimiento educativo y donde apuntaron directamente contra un cura.

Las denuncias se originaron el 19 de mayo del 2025, cuando la madre de una niña de cuatro años advirtió un sangrado en la ropa interior de la menor luego de retirarla del establecimiento educativo. La pequeña fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales de la salud constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente. Semanas después, se presentó una segunda denuncia que involucra a otra niña que asistía al mismo jardín.

La semana pasada, con la premisa de exigir que se avance con la investigación judicial, las familias de los menores se hicieron presentes en las inmediaciones del lugar y pegaron carteles con la siguiente frase: «Cura pedófilo. Protejamos a nuestros niños y niñas. Basta de silencio. Ayudanos a difundir». Al mismo tiempo, contaron que había «nuevos elementos» para incorporar la causa.

En respuesta, las iglesias y comunidades religiosas publicaron un comunicado que reza: «Rechazamos todo modo de difamación en nuestra sociedad hacia cualquier persona, en esta ocasión a un hermano sacerdote, manifestado en panfletos y medios de comunicación social. Sostenemos que el camino de la verdad siempre debe ir acompañada de caridad, respeto y justicia».

Sobre las graves denuncias formalizadas por dos familias que enviaban a sus hijos al jardín de infantes, aseguraron: «Al mismo tiempo acompañamos a la comunidad educativa sabiendo que se han seguido los protocolos pertinentes ante los organismos de la Iglesia, en comunión con lo que nos pide el Santo Padre, el Ministerio de Educación y de Justicia, cuidando y resguardando la integridad de las personas. Animamos a construir una cultura del cuidado, del respeto y de la paz».

El texto lleva las firmas del Consejo Pastoral Parroquia del Carmen, el Consejo Pastoral Parroquia Niño Dios, Consejo Pastoral Parroquia San José, Consejo Pastoral Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Tanti), Consejo Pastoral Parroquia María Madre de la Iglesia (Icho Cruz), Consejo Pastoral Parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Malagueño), Instituto Industrial Cristo Obrero, Instituto Remedios Escaladas de San Martín – Familia de Nazareth, Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A de Paz, Comunidad Franciscana (San Antonio de Arredondo) y Comunidad Monjas Benedictinas (San Antonio de Arredondo).