Carlos Paz: robaron tres cachorros mientras compraban en una estación

Un robo generó preocupación este lunes en Villa Carlos Paz, luego de que tres cachorros fueran sustraídos desde un vehículo estacionado en una estación de servicio ubicada sobre avenida Uruguay.

Según se informó, los animales se encontraban dentro de una valija de transporte cuando sus dueños descendieron del auto por unos minutos. Al regresar, advirtieron que los perros ya no estaban.

El episodio ocurrió cerca de las 11 de la mañana y fue difundido por IPAD, desde donde se compartieron imágenes de los cachorros y se solicitó colaboración para dar con su paradero.

También se difundió un número de contacto para aportar datos sobre los animales. Hasta el momento no hay información oficial sobre detenidos ni sobre la recuperación de los perros.