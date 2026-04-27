Condenan a un banco por no frenar extracciones sospechosas

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 35° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a un banco a resarcir a un consumidor que sufrió la extracción de fondos de su cuenta mediante múltiples operaciones en cajeros automáticos.

El hecho ocurrió luego de que al cliente le robaran la billetera dentro de un vestuario. Aunque realizó la denuncia de inmediato, terceros lograron retirar el monto máximo diario a través de 15 extracciones en tres cajeros distintos, en un lapso de apenas 25 minutos.

El juez Mariano Díaz Villasuso sostuvo que las entidades financieras tienen una responsabilidad objetiva en este tipo de servicios y deben garantizar la seguridad de las operaciones, tanto presenciales como remotas.

En la sentencia, se remarcó que los bancos están obligados a detectar movimientos inusuales mediante el análisis de patrones de uso, montos y frecuencia de transacciones, y a actuar ante alertas para prevenir fraudes o mitigar sus efectos.

Sin embargo, el tribunal concluyó que la entidad no cumplió con ese deber, ya que no identificó la operatoria sospechosa ni activó mecanismos de protección para evitar el perjuicio.

El banco había argumentado que los retiros se realizaron con el PIN del usuario, sugiriendo que podría haber guardado una referencia en su billetera. No obstante, el magistrado señaló que no se aportaron pruebas que acrediten cómo se validó la identidad de quien efectuó las extracciones.

Además, el fallo enfatizó que no puede exigirse al cliente el mismo nivel de responsabilidad que a una entidad financiera, que por su profesionalidad debe ofrecer sistemas seguros y no trasladar los riesgos al usuario.

Finalmente, la Justicia ordenó reintegrar el dinero sustraído con intereses, indemnizar por daño moral y aplicar una multa civil para sancionar la conducta del banco y prevenir situaciones similares.