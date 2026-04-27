Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia amplía la investigación e imputa a la constructora

La investigación por el derrumbe ocurrido en el Complejo Habitacional “Estación Buenos Aires”, Sector 2, en el barrio de Parque Patricios, dio un giro relevante luego de que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires reformulara el objeto de la causa y ampliara el alcance de las imputaciones.

Según la Fiscalía, el hecho debe entenderse como el desenlace de una serie de decisiones y omisiones acumuladas en el tiempo, y no como un episodio aislado. En ese marco, se busca determinar la responsabilidad penal de todos los actores involucrados en el colapso de la losa.

La principal línea de investigación recae sobre la empresa constructora, señalada por la ejecución de una obra con presuntos vicios estructurales. A esto se suma la incorporación de una sobrecarga de tierra y placas sin un sistema de drenaje adecuado, lo que habría comprometido la estabilidad desde las primeras etapas del proyecto.

El expediente también detalla que existían antecedentes previos: desde 2022 se registraban reclamos por filtraciones y posibles riesgos estructurales que, según la acusación, no fueron atendidos. Incluso se menciona una intimación formal previa al derrumbe que no habría recibido respuesta.

Otro punto bajo análisis es la intervención de personal técnico y del área de postventa, a quienes se les atribuye haber realizado intervenciones sobre la losa sin planificación ni respaldo técnico suficiente, lo que habría agravado la situación estructural.

La investigación alcanza además a la dirección de obra, cuestionada por no haber ejercido un control técnico adecuado y por haber aprobado etapas clave del proyecto pese a la existencia de defectos. También se investiga la omisión de información relevante en informes técnicos que habrían dificultado la toma de decisiones.

En paralelo, la Fiscalía pone bajo la lupa el rol del Banco Hipotecario en su carácter de fiduciario. Se sostiene que sus representantes habrían incumplido su deber de control pese a estar al tanto de las fallas estructurales.

El caso fue encuadrado como estrago culposo agravado, figura que contempla situaciones en las que una negligencia provoca un riesgo grave para la seguridad pública. Para los investigadores, el derrumbe no fue producto del azar, sino de una cadena de fallas en la ejecución, la supervisión y el control de la obra.