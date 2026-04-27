Detuvieron a un prófugo y a una joven tras intentar escapar en Córdoba

Una persecución policial terminó con dos personas detenidas en barrio Cooperativa 24 de Septiembre, en la ciudad de Córdoba. Entre los aprehendidos se encuentra un hombre que era intensamente buscado por la Justicia y una joven de 19 años.

El operativo se desplegó cuando ambos intentaron evadir un control al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, fueron interceptados y reducidos por los efectivos actuantes.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron varios envoltorios de cocaína, un chaleco balístico, el vehículo en el que se trasladaban, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, en el marco de la investigación correspondiente.