Disparaba en la calle y fue reducido por la Policía

Un hombre fue detenido en barrio Ferroviario Mitre de la ciudad de Córdoba luego de que vecinos alertaran al 911 por detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

El procedimiento se concretó tras la intervención de efectivos policiales que acudieron al lugar y lograron aprehender al involucrado, quien habría efectuado varios disparos.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un revólver con cartuchos, además de una suma de dinero, un teléfono celular y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El caso es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos y si hubo más personas involucradas.