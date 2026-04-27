Dos detenidos con cocaína y marihuana cerca de la cárcel de Cruz del Eje

En el marco de tareas preventivas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a dos hombres y secuestraron estupefacientes en inmediaciones del Complejo Penitenciario N.º 2, en Cruz del Eje.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Compañía de Intervenciones Especiales, que durante un control detectó un vehículo con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, adoptaron una actitud sospechosa.

Tras la identificación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos hombres, de 36 y 28 años, y al secuestro de varias dosis de marihuana y cocaína, además de otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a lo informado, uno de los involucrados se desempeña como integrante de la Policía Federal Argentina, situación que fue puesta en conocimiento del magistrado interviniente.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede judicial en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.