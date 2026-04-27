Dos jóvenes detenidos tras intentar huir con una moto en Villa María

Dos jóvenes fueron detenidos en la madrugada del 22 de abril en Villa María, luego de intentar escapar al ser sorprendidos por la Policía mientras manipulaban una motocicleta.

El operativo se desarrolló en barrio San Nicolás, en la zona de calles San Juan y Concejal Aimar, durante un patrullaje preventivo en cercanías del Hospital Regional Pasteur.

Según informaron fuentes policiales, los jóvenes intentaron darse a la fuga al advertir la presencia de los efectivos. Tras un breve seguimiento, abandonaron la motocicleta en un descampado y continuaron la huida a pie, pero fueron interceptados a pocos metros.

La moto, una Honda Wave 110, fue secuestrada en el lugar.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por encubrimiento, con intervención de la fiscalía de instrucción de fuero múltiple de primer turno.